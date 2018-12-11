РИАМО - 11 дек. Участок площадью 0,76 гектара в поселении Вороновское новой Москвы выставят на аукцион, на нем предусмотрено строительство объекта производственного назначения, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для участка, расположенного в районе Вороновское Троицкого административного круга. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Земельный участок под строительство промышленного объекта планируется выставить на торги.

«Здесь предусмотрено строительство трехэтажного объекта производственного назначения. Общая площадь здания составит 7,22 тысячи квадратных метров, в том числе свыше 6,5 тысяч квадратных метров – только производственные помещения. Это позволит создать более 200 новых рабочих мест», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что для сотрудников предусмотрена открытая автостоянка. Кроме того, на первом этаже здания планируется разместить 37 машино-мест. Проектом предусматривается благоустройство и озеленение участка.

Территория для строительства объекта находится в существующей производственной зоне. Она расположена вблизи Калужского и Варшавского шоссе. Площадь участка составляет 0,76 гектара.