РИАМО - 11 дек. Во вторник началось переселение жителей 2-х пятиэтажных домов по адресу: Олеко Дундича улица, дом 33, дом 35, корпус 1 в дом-новостройку по улице Малая Филевская, дом 22, всего из этих пятиэтажек переселяются 118 семей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Накануне сотрудники департамента городского имущества вручили жильцам письма с предложениями равнозначных квартир в доме-новостройке.

«При желании жильцы домов 33 и 35 по улице Олеко Дундича могут уже сегодня осмотреть предлагаемые в новостройке квартиры и представить заявление с согласием, а также все необходимые документы, в Центр информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье», – сказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Центр информирования по переселению жителей, расположенный на первом этаже дома-новостройки по адресу: улица Малая Филевская, дом 22, начал свою работу еще 17 ноября, когда стартовало переселение жильцов из других пятиэтажек района, расположенных по адресу: Олеко Дундича улица, дом 29, дом 31. В настоящий момент уже 62% жителей этих домов дали согласие на переезд в реновационный дом.

«Сейчас в Западном административном округе переселяются 823 семьи из 11 пятиэтажных домов. Уже 440 семей, то есть 54% жильцов округа, заключили с департаментом договоры на новые квартиры», – уточнил Гаман.