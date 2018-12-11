РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. В микрорайоне Зеленовка Балашихи в трех жилых домах, которые остались без тепла и горячей воды из-за выхода из строя запорно-регулирующего клапана, восстановили отопление, сообщил «РИАМО в Балашихе» заместитель управляющего группы компаний «ПИК-комфорт» Дмитрий Лосев.

«Поздним вечером 10 декабря из-за выхода из строя запорно-регулирующего клапана (КЗР) системы отопления в микрорайоне Зеленовка в Балашихе была прекращена подача теплоснабжения и горячей воды в трех жилых домах №№34, 35, 36. Утром 11 декабря восстановительные работы на объектах были завершены», – сказал Лосев.

Он добавил, что к 10:40 горячее водоснабжение и отопление были полностью восстановлены.