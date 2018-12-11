РИАМО - 11 дек. В минувшую субботу в ряде московских магазинов прошел продовольственный марафон «Корзина доброты», в рамках которого жители столицы собирали продукты к Новому году для малоимущих одиноких пенсионеров. Москва стала пятым российским городом, присоединившимся в этом году к благотворительному проекту X5 Retail Group и фонда продовольствия «Русь».

Стать участником марафона мог любой желающий. Для этого необходимо было приобрести продукты с длительным сроком годности и передать их волонтерам в прикассовой зоне магазина.

Благотворительная акция проходила в 239 супермаркетах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель», расположенных в пределах МКАД. Генеральный директор торговой сети «Перекресток» Владислав Курбатов отметил, что уже на следующей день после окончания марафона волонтеры начали расфасовывать собранные продукты и развозить продовольственные наборы малоимущим пенсионерам, проживающим в деревнях, селах и малых городах Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Брянской и Орловской областей.

Всего по итогам общегородского продовольственного марафона «Корзина доброты» в Москве собрано более 25 тонн продуктов, четверть из которых – непосредственный вклад X5. Из продуктов волонтеры сформировали 4098 наборов для нуждающихся пенсионеров.

Партнером столичного мероприятия также выступил производитель бытовой химии - компания P&G, которая поддержала акцию и передала дополнительно около 3 тонн стирального порошка.

В общегородском продовольственном марафоне в Москве были задействованы более 500 волонтеров. Они рассказывали покупателям об акции и помогали собирать продукты.

«Мы формируем наборы из продуктов с длительным сроком годности. В итоге пожилой человек получает несколько видов круп, консервов, например, рыбные, их очень любят дедушки. Еще стараемся всегда снабдить корзину чем-нибудь к чаю, чтобы «подсластить» жизнь одинокого пожилого человека в далекой глубинке», - отметила вице-президент фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева.

Первый продуктовый марафон в 2018 году прошел 3 марта в Казани и собрал более 13 тонн продуктов. 21 апреля эстафету принял Екатеринбург, жители которого пожертвовали около 11 тонн продовольствия. 29 сентября продовольственный марафон прошел в Самаре, где было собрано более 7 тонн еды.

В Нижнем Новгороде марафон был организован в онлайн-режиме на официальном сайте проекта корзинадоброты.рф. Он стартовал 15 августа и завершился 15 октября. Благодаря ему 1,4 тысячи нуждающихся пенсионеров получили продуктовые наборы.

Всего в течение 2018 года в рамках марафона «Корзина доброты» было собрано более 95 тонн продовольствия, из которых 6 тонн было пожертвовано через сайт корзинадоброты.рф. По сравнению с 2017 годом сборы продуктовой помощи выросли почти на четверть.