РИАМО - 11 дек. Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела неизвестной женщины в мусорном контейнере на юге-западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Утром 10 декабря 2018 года вблизи одного из жилых домов по улице Грина в городе Москве в мусорном контейнере обнаружено тело неизвестной женщины на вид 45-50 лет. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она уточнила, что при визуальном осмотре тела следов насильственной смерти зафиксировано не было.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и личности пострадавшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тело младенца обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Москве>>