РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Глава Котельников Андрей Булгаков контролирует ситуацию с уборкой улиц и дворов во время снегопада, об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Провел оперативное совещание по вопросам уборки территории Котельников от снега. Как и многие жители нашего городского округа, я вижу все недочеты и несвоевременность уборки улиц. Буду применять определенные меры. Вопрос находится на жестком контроле», – написал глава муниципалитета.

Булгаков добавил, что последующие обсуждения на оперативном совещании были связаны с праздничным оформлением улиц и зданий в период новогодних праздников и несколько вопросов по экологической тематике, в том числе по раздельному сбору мусора. Также на совещании присутствовал депутат Мособлдумы Юрий Липатов.

«Он будет взаимодействовать с администрацией города, начнет проводить приемы жителей и помогать с решением вопросов, касающихся городской среды», – уточнил Булгаков.