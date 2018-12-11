РИАМО - 11 дек. Полицейские задержали двух учеников 10 класса по подозрению в ограблении сверстника с помощью газового баллончика в Москве, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

7 декабря в 15:15 двое неизвестных брызнули из газового баллончика в лицо юноши 2002 года рождения, ученику десятого класса, открыто похитили у него 8 тысяч рублей, скрылись. Инцидент произошел по адресу: улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 3.

«8 декабря в 12:00 по адресу: Духовской переулок, дом 10, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД, ОМВД были доставлены следственный отдел два ученика 10 класса 2002 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.