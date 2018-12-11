РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В подмосковных Люберцах во вторник утром мужчина врезался в стену подземной парковки торгового центра «Выходной», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Мужчина на большой скорости при повороте не смог затормозить, он ударился в стену. Из-за столкновения у него отлетела часть бампера с номером. Водитель попытался скрыться, однако охрана парковки сумела вернуть нарушителя.

Сотрудников ГИБДД вызывать не стали, так как никто не пострадал.