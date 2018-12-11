РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Во вторник спортсмены проведут зарядку с элементами карате для учеников гимназии №56 городского округа Люберцы, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян.

«Во вторник (11 декабря – ред.) в 15:30 в гимназии №56 поселка Красково Люберец состоится общеукрепляющая зарядка на все группы мышц с элементами карате для «Юнармейцев» от воспитанника СК «Будо-Искра», лидера РОО «РосМолСпорт МО» и ОД «Русский характер», «Юнармейца» Павла Цимлянского», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что также в спортивной программе запланировано экстремальное силовое шоу «Русский характер» от Сергея Чуприны.