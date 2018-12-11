РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. В детскому саду «Горница-Узорница» подмосковных Котельников в I квартале 2019 года появятся бюджетные места в рамках программы частно-государственного партнерства, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Посетил детский сад «Горница-Узорница». Убедился в высоком качестве ремонта, наличии всей необходимой мебели, столовой, просторных игровых и спальных комнат. Как и во всех детских учреждениях, здесь особое место уделяют безопасности и здоровью детей. В первом квартале следующего года (2019 год – ред.) мы запустим сад в полноценный режим в рамках частно-государственного партнерства, что увеличит число мест в ясельных группах для жителей города Котельники», – написал Булгаков.

Он добавил, что по программе данного партнерства администрация Котельников возьмет на себя большую часть расходов за оплату пребывания части детей, которые сейчас стоят на очереди в детсад.

По его словам, в ближайшие годы планируется открытие еще двух детских садов в корпусах домов. Жители микрорайонов «Оранж парк», «Белая дача» и «Опытное поле» получат полную обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями.

Детский сад «Горница-Узорница» в городском округе Котельники открылся в жилом комплексе «Оранж парк» 5 октября. Садик площадью 1225 квадратных метров рассчитан на 80 человек и расположен в корпусе №2 ЖК. В саду есть просторные игровые и спальные комнаты, помещения для кружков, музыкально-физкультурный зал и столовая.

Это первый детский сад, построенный в микрорайоне «Оранж парк». В течение двух лет здесь планируют открыть еще два детских сада – осенью 2019 года в корпусе №3 и весной 2020 года в корпусе №5. Кроме того, из средств областного бюджета здесь построят отдельно стоящее здание детского сада на 350 мест.