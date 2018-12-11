РИАМО - 11 дек. Редкий лишайник вида бриория Надворника нашли в старом лесу на территории Дмитровского городского округа Подмосковья, что свидетельствует о хорошей экологической ситуации в данной части округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Экологи природоохранного фонда «Верховье», ведущие мониторинг редких видов по заказу Минэкологии, обнаружили в Дмитровском городском округе редкое растение. Лишайник вида бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana) найден в ветвях ели в старовозрастном смешанном лесу», - говорится в сообщении.

Бриория Надворника занесена в Красную книгу Московской области в 2018 году с третьей категорией редкости (редкий вид). В Московской области это растение тяготеет к влажным черноольшаникам и ельникам, заболоченным березовым лесам, где растет на черной ольхе и ели. Этот вид предпочитает старовозрастные леса, чувствителен к загрязнению воздуха.

Точка в Дмитровском округе – лишь второе известное в Подмосковье место обитания этого редкого лишайника. Впервые он был обнаружен и определен в национальном парке «Государственный комплекс «Завидово» в 2007 году.

«Обнаружение бриории Надворника свидетельствует о хорошей экологической ситуации в этой части Дмитровского городского округа, поскольку растение очень чувствительно к атмосферному загрязнению. В скандинавских странах этот лишайник считается индикатором ненарушенных лесов», - поясняется в материале.