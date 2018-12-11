РИАМО - 11 дек. ООО «Рузский хлебозавод» выписали административный штраф за допущенные нарушения при хранении зерна и муки, а также нарушение правил ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре ведомство провело проверку в отношении ООО «Рузский хлебозавод» на предмет соблюдения требований фитосанитарного законодательства РФ.

«В результате проверки установлен факт нарушения инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы, правил организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях, постановления правительства РФ «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна», - говорится в сообщении.

В частности, на хлебозаводе не оказалось приборов для измерения температуры и влажности на складе с мукой, отсутствовали журналы учета показателей. Мешки располагались на расстоянии менее полуметра от стены. Также при проверке не были представлены акты проведения работ по дезинфекции складских помещений.

В декабре за выявленные нарушения Россельхознадзор привлек ООО «Рузский хлебозавод» к административной ответственности по статье 7.18 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Организации выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.