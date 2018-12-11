РИАМО - 11 дек. В центре столицы двое неизвестных под предлогом покупки квартиры проникли в жилье, связали москвичей пластиковыми стяжками, похитили ювелирные украшения и заставили снять с банковской карты порядка 30 тысяч евро, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 10 декабря в 19:12 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о квартирном разбое по адресу: 1-й Зачатьевский переулок, 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 10 декабря в 15:00 по указанному адресу москвичка совместно с матерью показывали квартиру, выставленную на продажу, двоим неизвестным покупателям, которые, угрожая им предметом, похожим на пистолет, связали липкой лентой (скотч) и пластиковыми стяжками (хомутами) женщину, потребовали деньги, открыто похитили с нее золотые часы, колье и серьги», - сказал собеседник агнетства.

Он добавил, что грабители также сопроводили женщину в отделение банка по адресу: улица Троицкая, дом 17/1, заставили снять со счета 30 тысяч евро. После чего завладев указанными денежными средствами, скрылись.

Представитель пресс-службы уточнил, что материальный ущерб составил свыше 7,05 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовно дело по статье «Разбой».