РИАМО - 11 дек. На прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой коллеги и друзья вспоминают ее как честного и нужного стране человека, который всегда был готов бороться за правду.

Во вторник в Центральном доме журналиста в Москве проходит церемония прощания с Людмилой Алексеевой. На прощание пришли сотни людей, в том числе родственники, друзья и коллеги правозащитницы.

«Она была одна из очень немногих, если не единственным человеком в правозащитном движении, которая по-настоящему послужила стране. Ее уход - огромная брешь, которая не может быть заполнена. Вообще любой человек незаменим, но она колоссального калибра фигура», - сказал журналист и общественный деятель Николай Сванидзе.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что Алексеева стала символом демократии в России.

«Сегодня для нас это символ бесстрашной борьбы за человека. И в то же время уникальный пример диалога власти и гражданской общественности. Она показывала всей своей деятельностью, что если ты внутри уверен, что если человек пострадал невинно, то нужно идти до конца», - сказала Москалькова.

Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года - председатель МХГ. В 2002-2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).