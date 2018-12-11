РИАМО - 11 дек. Московский метрополитен начал размещать информационные стикеры для пассажиров на ступенях эскалаторов, сообщает ТАСС.

«Московский метрополитен тестирует новые поверхности для информирования пассажиров. Впервые для этого мы выбрали ступени эскалаторов. Стикеры разместили на вертикальных поверхностях ступеней трех эскалаторов, ведущих с платформы «Делового центра» в ТЦ «Афимол» и на станцию «Выставочная», - сказал представитель пресс-службы подземки.

На вертикали каждой ступени эскалатора разместили равные части одного большого изображения. Таким образом пассажир, которому нужно подняться по эскалатору, видит на ступенях единое изображение, сложенное из отдельных компонентов.

Информационные стикеры установили в рамках эксперимента, который продлится не более 90 дней. На подъемниках разместили информацию о карте «Тройка», из которой можно узнать, сколько москвичей оплачивают проезд такими картами, о доступе по «Тройке» к Планетарию, Третьяковской галерее, на ледовый каток на ВДНХ.

После эксперимента метрополитен изучит отзывы пассажиров и примет решение о целесообразности внедрения подобных стикеров на других станциях.