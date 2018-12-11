РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Пяти педагогам из Балашихи вручили почетные грамоты на областных Рождественских чтениях в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

XVI Московские областные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность» прошли 10 декабря в реутовской школе №10. В них приняли участие благочинный церквей Балашихинского округа протоиерей Дмитрий Мурзюков, глава Реутова Станислав Каторов, руководители, педагоги школ и детских садов Балашихи и Реутова.

«Тема ХVI Московских областных рождественские образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Под свободой порой понимают вседозволенность. Христианское толкование этого слова означает «свобода во Христе», свобода от греха и порока. Сегодняшний мир сложен для подростков. Мы собираемся вместе, делимся опытом, чтобы сообща найти правильные подходы к детям», – сказал Мурзюков.

Он добавил, что, работая с молодежью, нужно помнить, что самое главное – это честность и любовь, и вручил почетные грамоты пяти педагогам из Балашихи: директору школы №22 Анне Егоровой, директору школы №12 Юлии Спиридоновой, заместителю директора по воспитательной работе школы №4 Елене Усановой, воспитателю детского сада №1 Наталье Николаевой и музыкальному руководителю детского сада №51 «Аленький цветочек» Светлане Мавлютовой. Грамоты получили и педагоги из Реутова.

Завершилось мероприятие выступлениями вокальных коллективов «Прялица», «Волшебная флейта» и хора духовенства.

Цель Московских областных Рождественских образовательных чтений – развитие православного образования, духовно-нравственного просвещения общества, расширение сотрудничества церкви и государства в области образования.