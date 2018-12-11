РИАМО - 11 дек. В Подмосковье одним из приоритетов в развитии социальной инфраструктуры является строительство спортивных объектов, так, в следующем году в регионе планируется построить 15 стадионов и ФОКов с современной инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство стройкомплекса Московской области в 2019 году планирует завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 15 новых спортивных сооружений, в том числе восемь физкультурно-оздоровительных комплексов и семь стадионов», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Новые сооружения создадут условия для занятий спортом в городских округах Серебряные Пруды, Дзержинский, Ликино-Дулево, Шатура, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Чехов, Балашиха, Красногорск, Лосино-Петровский, а также в Щелковском и Одинцовском районах.

Все спортивные объекты возводятся в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Занятия на стадионах и в ФОКах будут проводиться на высоком профессиональном уровне инструкторами, имеющими соответствующую специализацию.