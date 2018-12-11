РИАМО - 11 дек. Синоптики прогнозируют, что высота сугробов в Москве к выходным может приблизиться к 20 сантиметрам, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве высота снежного покрова впервые с начала зимы стала серьезно опережать климатическую норму. Но беспокоиться, что Европейская Россия перед Новым годом останется без снега, не стоит. Оттепель окажется не настолько мощной. В ближайшие дни средняя температура в Центральном регионе будет близкой к нулю.

«К среде высота снежного покрова вернется в рамки нормы. Затем сюда начнет поступать более холодный воздух, и условия для накопления снега вновь станут благоприятными. Высота сугробов в столице будет увеличиваться, и к выходным может приблизиться к 20 сантиметрам», - говорится в сообщении.