РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. В подмосковном Красногорске с 13 по 25 декабря будут промывать и хлорировать водопроводную систему, жителям в этот период рекомендуют кипятить воду, сообщается на официальном сайте Красногорского водоканала.

«С 13 по 25 декабря вода будет подаваться с остаточным запахом хлора, возможны кратковременные отключения воды. Воду рекомендуется кипятить», – говорится в сообщении.

В этот период проведут промывку и хлорирование водопровода.