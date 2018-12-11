РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. В подмосковном Красногорске с 13 по 25 декабря будут промывать и хлорировать водопроводную систему, жителям в этот период рекомендуют кипятить воду, сообщается на официальном сайте Красногорского водоканала.
«С 13 по 25 декабря вода будет подаваться с остаточным запахом хлора, возможны кратковременные отключения воды. Воду рекомендуется кипятить», – говорится в сообщении.
В этот период проведут промывку и хлорирование водопровода.
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