РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Водоснабжение в 11 домах на улице Красноармейской в поселке Нахабино Красногорска восстановили, авария произошла на магистральном трубопроводе на пересечении улицы Вокзальной и Вокзального переулка, сообщил помощник начальника теруправления «Нахабино» Никита Овчинников.

«Отключение холодного водоснабжения произошло 10 декабря в 16:40. Водоснабжение восстановлено в 22:00», – сообщил Овчинников.

Он пояснил, что 10 декабря на магистральном трубопроводе дирекции ЦДТВ «РЖД» РФ под дорожным полотном на пересечении улиц Вокзальной и Вокзального переулка в поселке Нахабино произошел прорыв. Без холодной воды оказались 11 многоквартирных домов по улице Красноармейской.

«Территориальное управление «Нахабино» вызвало оперативную бригаду ПАО «Водоканал». Возле дома №55 на улице Красноармейской установили цистерну с питьевой водой», – добавил Овчинников.

Безопасность движения на участке дороги, где произошла авария, обеспечивали сотрудники ДПС отдела ГИБДД управления МВД России по горокругу Красногорск, была изменена схема движения автотранспорта.

«В настоящее время дорожное движение открыто», – заключил Овчинников.