РИАМО - 11 дек. Уже более 6 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании на портале «Добродел», которое посвящено развитию велоинфраструктуры в регионе в 2019-2020 годах, опрос завершится 14 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В голосовании на портале участвует 81 веломаршрут в 22 муниципальных образованиях Московской области.

«Почти за месяц голосования на портале «Добродел» за развитие велоинфраструктуры приняли участие более 6 тысяч человек. Оставлено около 2 тысяч комментариев и лайков. Лидером по количеству проголосовавших является городской округ Егорьевск, где веломаршрут по историческим местам поддержали 1,2 тысячи жителей», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что также активно голосуют за создание велодорожек жители городских округов Балашиха и Зарайск.

В голосовании за развитие велодорожной инфраструктуры принимают участие городские округа Химки, Электросталь, Серпухов, Подольск, Наро-Фоминский, Орехово-Зуево, Люберцы, Котельники, Коломенский, Истра, Егорьевск, Зарайск, Дубна, Домодедово, Долгопрудный, Власиха, Балашиха, Дмитровский, а также районы Волоколамский, Солнечногорский, Сергиево-Посадский и Одинцовский.

Из представленных вариантов жители могут проголосовать за один веломаршрут, также оставить комментарии и лайки. Маршруты, набравшие максимальную поддержку, планируется организовать в муниципалитетах в 2019-2020 годы с возможной корректировкой трассы.

«Принять участие в голосовании могут зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие упрощенную форму регистрации через электронную почту», - уточняется в материале.