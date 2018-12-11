РИАМО - 11 дек. Врачи Подмосковья могут активно участвовать в профессиональных конкурсах, повышая свою квалификацию, сообщила во вторник на заседании круглого стола в Мособлдуме начальник управления кадровой политики и образовательных учреждений министерства здравоохранения Московской области Зифа Абдрахманова.

«К сожалению, участников профессиональных конкурсов на сегодняшний день меньше. Прошу на 2019 год прийти и показать то, что вы умеете. Участвуя в таких конкурсах, вы делитесь своим опытом и показываете, что вы можете. Это также мотивация работы», - сказала Абдрахманова.

В 2018 году в Подмосковье провели четыре профессиональных конкурса для врачей «Лучший врач Московской области» по 20 номинациям, «Лучший по профессии», «Лучший специалист со средним медицинским образованием Московской области», «Народный доктор Московской области».

«Денежная премия составляет от 100 до 250 тысяч рублей», - подчеркнула Абдрахманова.