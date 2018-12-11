РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В городском округе Люберцы в уборке муниципальных дорог от снега задействовали более 200 единиц спецтехники, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Глава во вторник проверил качество уборки дорог на улицах Красноармейской и Кирова.

«Мы каждый день инспектируем уборку снега. Не только я, но и жители городского округа, которые пишут в социальные сети свои замечания. Мы мониторим информацию, оперативно реагируем. На сегодняшний день (11 декабря – ред.) городской округ Люберцы готов к зиме, все у нас для содержания дорог есть. В среднем в Люберцах задействовано для уборки снега более 600 человек и более 200 единиц техники», – сказал Ружицкий.

По его словам, работы проводятся везде в круглосуточном режиме.

Он добавил, что еще нет обильных осадков. Стоит задача, чтобы подрядчики справились с уборкой особенно в обильные снегопады.

«Сегодня идет тренировка в уборке снега, я оцениваю, что дороги мы чистим нормально. Жалобы есть, без этого никак. Есть моя почта, социальные сети, куда жители могут писать, чтобы мы оперативно реагировали», – пояснил глава.

По словам заместителя главы администрации городского округа Эдуарда Сигалова, снег сейчас идет необильный, плюс он еще тает.

«В любом случае у нас все службы уже переведены на круглосуточный режим работы и убирают улицы. Первоначально, когда выпадает снег, мы убираем центральные улицы, потом уже переходим на проезды, тротуары, подходы к остановкам. Мы используем пескосоляную смесь (ПСС) на дорогах, а реагент – на тротуарах», – уточнил Сигалов.

Он отметил, что при более теплых погодных условиях стараются сыпать меньше реагента. В любом случае все будет очищено, посыпано реагентами к выходным, в которые обещают морозы.

Сигалов добавил, что в городском округе заготовлены реагенты и ПСС до конца зимы. С начала 2018 года на муниципальных дорогах уже использовали около 100 тонн реагентов.

«Снег вывозим. Для этого у нас есть специализированная база, которая находится по адресу Хлыстовский тупик, дом №1. Уже вывезено более 35 машин снега – это более 700 кубических метров. Места там достаточно. Основная цель – не вывезти весь снег из города, а сделать так, чтобы было чисто», – заключил Сигалов.

Он пояснил, что места складирования снега предусмотрены и в городском округе. Из чистого снега будут делать горки во дворах. А снег с дорог – вывозить.