РИАМО - 11 дек. Все хоккеисты московского «Динамо», кроме вратаря Ивана Бочарова, не показали максимальной самоотдачи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА, сообщает ТАСС.

Столичное «Динамо» 10 декабря в домашнем матче проиграло СКА со счетом 0:2.

«Хотели сыграть хорошо, ребята старались, надо было забросить хотя бы одну шайбу, к сожалению, в большинстве не получилось, не сработало. Бочаров трудился по полной программе, остальные наши ребята не на полную сработали, наверное, оставляли силы на завтра. Хоккеисты хорошо знают Шипачева, быстро атакуют его, и он не успевает ничего сделать», - сказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В первом периоде защитник москвичей Андрей Прибыльский выбросил шайбу на скамейку, и она попала в голову Крикунову.

«Прибыльский же не специально бросал. Шесть швов наложили», - отметил главный тренер «Динамо».

Главный тренер СКА Илья Воробьев назвал игру жесткой. И добавил, что в первом периоде его команда хотела больше забить, но не смогла.

ХК «Динамо» потерпел второе поражение подряд после победной серии из шести матчей и занимает восьмое место в Западной конференции с 37 баллами после 38 матчей. Во вторник бело-голубые встретятся с «Северсталью» на домашнем льду.