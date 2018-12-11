РИАМО - 11 дек. За три года в Москве в 3,5 раза увеличилось число магазинов фермерских продуктов, это обусловлено смещением интереса потребителей в сторону торговых точек небольшого формата и модой на здоровый образ жизни, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Компания Knight Frank провела исследование, показавшее, что за три года количество продуктовых магазинов в стрит-ритейле, работающих в формате «здоровое питание» и «фермерские продукты», выросло в 3,5 раза, до 714 торговых точек. Как следует из расчетов аналитиков, сейчас эти сети формируют 15,8% продуктовых магазинов, располагающихся в помещениях стрит-ритейла в границах МКАД. В 2015 году аналогичный показатель составлял 6,7%», - отмечается в статье.

В общей сложности количество точек сетевых ритейлеров в уличных помещениях за три года выросло на 15,6%, до 4,5 тысяч магазинов. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк связывает резкое увеличение числа магазинов здорового питания с их высокой популярностью. По ее прогнозам, в ближайшие три года число небольших магазинов с фермерскими продуктами будет только увеличиваться.

Аналогичную тенденцию заметили и другие консультанты. Так, управляющий партнер Colliers International Николай Казанский среди наиболее успешных сетей здорового питания выделил «Зорьку и Милку» (21 магазин), LavkaLavka (пять магазинов) и «Город сад» (12 магазинов). Камлюк добавила к этому перечню сети «Мясновъ» (200 магазинов), «Фреш маркет 77» (шесть), «Ближние горки» (шесть) и «Углече поле» (пять).

«Изначально «Вкусвилл» развивался в довольно компактном формате (5-10 квадратных метров), для них был критичен высокий трафик, они предпочитали размещаться в непосредственной близости от метро, сейчас же сеть развивается во всех районах города, как в центре, так и в спальных районах, а формат магазина вырос до 150-250 квадратных метров», — добавил Казанский.

По прогнозам Камлюк, в ближайшей перспективе наиболее активные темпы роста будет показывать именно «Вкусвилл»: в 2019 году сеть планирует расшириться до 1 тысячи магазинов.

Представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков отметил, что крупные ритейлеры уже начали чувствовать конкуренцию со стороны небольших сетей здорового питания.

«Мы видим, как со стороны аудитории растет спрос на все, что связано с правильным питанием и здоровым образом жизни — ежегодное увеличение продаж в этих сегментах составляет 15-20%», - сказал Голубков.