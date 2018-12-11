РИАМО - 11 дек. Движение поездов восстановили и ввели в график после двух серьезных сбоев утром во вторник, на «зеленой» и «фиолетовой» ветках московского метро поезда ходили с увеличенными интервалами, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение по всем линиям мосметро осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около трех часов назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут. Второй сбой произошел в 09:06, движение поездов полностью останавливали на участке от «Орехова» до «Автозаводской».

Также с увеличенными интервалами следовали составы на Таганско-Краснопресненской линии от «Котельников» в центр.