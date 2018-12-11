РИАМО - 11 дек. В Центральном доме журналиста в Москве началось прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, у здания ЦДЖ выстроилась очередь из нескольких десятков людей, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Для организации прохода в Центральный дом журналиста на улице установили металлические ограждения. По периметру улицы стоят сотрудники полиции, следящие за порядком. У входа в здание работают металлодетекторы.

Практически все люди пришли с цветами. У некоторых на груди висят значки с фотографией покойной правозащитницы. У входа в ЦДЖ стоит траурный венок и корзины с цветами.

Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года - председатель МХГ. В 2002-2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).