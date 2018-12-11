РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. В ДТП с упавшим столбом освещения в Королеве никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Сергей Адамов.

Утром во вторник автомобиль Volkswagen выезжая с заправки на Болшевском шоссе, 39, не уступил дорогу автомобилю BMW, ехавшему по главной дороге.

«Уходя от столкновения, водитель BMW не справился с управлением, машину занесло на обочину, и она врезалась в опору освещения. В ДТП пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка, после чего будет вынесено процессуальное решение», – сказал Адамов.

На Болшевском шоссе образовалась пробка, рекомендовано выбирать пути объезда.