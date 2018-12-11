РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Жители Красногорска на портале «Добродел» могут поддержать два подъезда в горокруге в опросе «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Приглашаем принять участие в опросе «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий». В этом году проголосовать можно за два адреса в поселке Нахабино: улица Братьев Волковых, дом 11, корпус 1, подъезд 1 и улица Красноармейская, дом 44, корпус 1, подъезд 5», – говорится в сообщении.

Всего участие в опросе принимает 21 подъезд в 17 муниципальных образованиях Московской области. Три призовых места отдадут подъездам, набравшим максимальную поддержку жителей Подмосковья.

За понравившийся подъезд можно проголосовать до 17 декабря. Для этого на портале «Добродел» нужно перейти в раздел «Опросы», далее – «Опрос месяца: Лучший подъезд Подмосковья-2018».