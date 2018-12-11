РИАМО - 11 дек. Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики», предложения о данном новшестве планируют разработать к марту 2019 года, пишет во вторник «Коммерсант».

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ. На данном совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол.

«Согласно документу, согласованные предложения по ИСУ на газ министерства должны представить в правительство до 1 марта 2019 года. Собеседники «Ъ» в правительстве и отрасли пояснили, что пока «тема в зачаточной стадии». Представитель Дмитрия Козака Илья Джус отметил, что дано поручение о «первичной проработке вопроса». В министерствах не смогли прокомментировать ситуацию», - уточняется в материале.

Представитель «Газпром межрегионгазе» (отвечает за газоснабжение потребителей) уточнил, что компания будет участвовать в процессе только на этапе согласования.

Как добавляют источники издания, стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тысяч рублей за штуку.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин считает, что установка счетчиков на газ не так актуальна, как в энергетике. ИСУ на газ будут стоить дороже, чем счетчики на воду и электричество, так как потребуется подключение к питанию. В качестве ориентира цены он называет 4–5 тысяч рублей. Он также отметил, что установка ИСУ на газ будет «недешевым удовольствием в масштабах страны».

Макрушин добавил, что если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет.

Он уточнил, что грамотный контроль в энергетике позволяет населению экономить, а поставщику — оптимизировать продажи, но в газовой сфере эффект будет меньше и от точных замеров потребители вряд ли много выиграют, то есть установка ИСУ может не окупиться.

По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.