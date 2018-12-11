РИАМО - 11 дек. Электробусы начали обслуживать маршрут №76 на северо-востоке Москвы, теперь инновационный транспорт ходит от Холмогорской улицы по Ярославскому шоссе и проспекту Мира до станции метро «ВДНХ», сообщает во вторник ТАСС.

С сентября текущего года электробусы работают на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. Вторым по счету маршрутом, где начали курсировать электробусы, стал маршрут №80, который проходит от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы.

«Мы выпустили на маршрут №76 четыре электробуса, по мере поставки продолжим увеличивать их количество и запускать в разных районах города. Сегодня на северо- востоке Москвы курсируют уже 27 автобусов на электрической тяге. Отмечу, что маршрут №76 стал третьим по счету, где начали работать электробусы», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и по 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, в салоне есть 30 сидячих мест. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.