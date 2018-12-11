РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. В подмосковном Королеве автомобиль протаранил опору освещения, столб полностью перекрыл движение по одной полосе, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец.

Авария произошла утром во вторник.

«Я выезжал из города по Болшевскому шоссе. Машина въехала в столб, и он упал на нее. Авария произошла на встречной полосе, но и выехать из города довольно сложно, лучше объезжать», – сказал очевидец.

По данным из правоохранительных органов, пострадавших в ДТП нет. Дальнейшая информация уточняется.