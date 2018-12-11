РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи задержали 32-летнего жителя Владимирской области, у которого обнаружили более 2 граммов метилэфедрона, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское» около железнодорожной станции «Горенки» на Объездном шоссе был установлен и доставлен 32-летний житель Владимирской области. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 2,03 грамма метилэфедрона», – сказал собеседник агентства.

По данному факту Следственное управление МУ МВД России «Балашихинское» возбудило уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.