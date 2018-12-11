РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 дек. Начальник УМВД России по городскому округу Королев полковник полиции Игорь Лащук примет жителей 12 декабря с 12:00 до 20:00, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

В соответствии с поручением президента РФ 12 декабря проведут ежегодный общероссийский прием граждан.

«В рамках проведения указанного мероприятия прием граждан будет осуществляться начальником УМВД России по городскому округу Королев полковником полиции Игорем Лащуком 12 декабря с 12:00 до 20:00», – сказала Еруновская.

На прием необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-51-00 с 10:00 до 12:00 (в рабочие дни).