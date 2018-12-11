РИАМО - 11 дек. Возгорание автомобиля произошло на Новорогожской улице в центре Москвы минувшей ночью, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

10 декабря в 23:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: Новорогожская улица, дом 27.

«По данному адресу происходило загорание автомобиля на площади около 8 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 23:59 загорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших спасателям не поступало.