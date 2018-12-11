РИАМО - 11 дек. Возгорание личных вещей и мебели произошло в квартире дома на улице 1-й Останкинской в столице, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧ России по Москве.

Во вторник в 00:48 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 1-я Останкинская улица, дом 13/1.

«По данному адресу на пятом этаже пятиэтажного жилого дома происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 8 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырех человек. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 01:15 загорание было ликвидировано.