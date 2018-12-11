РИАМО - 11 дек. От снега за прошедшую ночь железнодорожники очистили 400 километров пути, работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На Московской железной дороге продолжаются круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снега. В течение ночи от осадков было очищено 400 километров пути и вывезено 9,2 тысячи кубометров снега», - говорится в сообщении.

В настоящее время на линии выведено необходимое количество спецтехники. Железнодорожники обеспечивают стабильные и безопасные перевозки.

«Призываем пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, а автомобилистов – правила дорожного движения при пересечении переездов», - уточняется в материале.

В Подмосковье и Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда и налипания мокрого снега.