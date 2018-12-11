РИАМО - 11 дек. Из Центрального музея ВВС в Монине перевезут редкие экспонаты самолетов и вертолетов в подмосковный парк «Патриот», в предварительный список авиатехники вошли 14 экземпляров, пишет газета «Известия».

«В парк «Патриот» передадут учебно-боевой самолет Як-130Д — единственную совместную российско-итальянскую машину. Составлен предварительный список авиатехники, которую планируется забрать из Центрального музея ВВС в Монине и сделать частью новой экспозиции в подмосковной Кубинке. В него пока вошло 14 наименований самолетов и вертолетов», - говорится в сообщении.

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) будут сопровождать проект по переносу экспонатов авиатехники на всех этапах его реализации. Планируется, что в новом музее посетители смогут увидеть увидят раритетные вертолеты в полете.

Все самолеты и вертолеты, которые передислоцируют в «Патриот», — знаковые для российской авиапромышленности. Из 14 экспонатов три являются памятниками науки и техники – это вертолеты Ми-1, Ми-4 и Ми-6.

«Вся техника, находящаяся в монинском музее, пройдет комплексное инженерное обследование специалистами ОАК. ОАК будет сопровождать проект и активно оказывать помощь музею в «Патриоте», - отметил директор инженерно-авиационного комплекса «Ильюшин» Андрей Рыбин.

Музей в парке «Патриот» получит также новейшие образцы авиатехники. Среди них — прототип истребителя пятого поколения Т-50, современные боевые самолеты, хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии, — Су-27, Су-30, Су-34 разных модификаций.

Самый большой музей военной авиатехники в мире построят в парке «Патриот» к 2020 году. Его площадь на 100 тысяч квадратных метров превышает размеры экспозиции в парижском Ле Бурже.