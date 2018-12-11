РИАМО - 11 дек. Сони, бурундуки, белогрудые ежи и мадагаскарские тенреки впали в спячку в Московском зоопарке, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы зоосада.

«С наступлением холодов в зимний сон погрузились такие крупные животные, как бурый и гималайские медведи. А вот некоторые гораздо более мелкие зверьки, среди которых бурундуки, лесные сони и сони-полчки, мадагаскарские тенреки, белогрудые ежи залегли в спячку. Все они предпочитают проводить ненастную зимнюю пору, когда в природе корма недостает, в состоянии анабиоза», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первыми в этом году погрузились в спячку тушканчики.

«Летом они активно накапливали запасы жира, как только их вес достиг 450 граммов, зоологи уложили их в специальные боксы, обитые поролоном, которые в свою очередь поставили в специальную холодильную камеру. Там, при стабильном уровне температуры, тушканчики проспят вплоть до наступления тепла», - отметил собеседник агентства.

По его словам, к этому времени зверьки потеряют около трети своего веса.

«Во время спячки все обменные процессы в организме тушканчика замедляются, также до 8 градусов опускается температура тела, падает частота его сердечного ритма и дыхания. В это время тушканчик сворачивается в шар и, не просыпаясь, переползает на место с оптимальной температурой», - добавил представитель пресс-службы.

Также он отметил, что лесные сони и сони-полчки зимуют в наружном вольере.

«Задолго до наступления холодов зоологи приносят зверькам волчью и верблюжью шерсть, из которой они строят гнезда – в них сони скрываются и спят до весны. Сони регулируют момент засыпания и выхода из спячки», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что белогрудые ежи, которые заснули в вольере сов, проснутся в марте или апреле.