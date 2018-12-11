РИАМО - 11 дек. Подключенные и беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении скорой помощи и других экстренных оперативных служб и будут пропускать такой транспорт автоматически, сообщает РИА Новости.

«Испытания этого и других автомобильных сервисов на базе технологии V2X, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Советник руководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Роман Малкин пояснил, что подобные сервисы внедряются ведущими автопроизводителями в инициативном порядке в традиционные марки и модели автомобили, а в будущем эта технология станет обязательной для беспилотных машин.

«Таким образом, время прибытия кареты скорой может сократиться на 20%. Сигнал, поступающий от скорой помощи, автоматически будет передаваться всем впереди идущим подключенным и беспилотным транспортным средствам. Интегрированными в кооперативные ИТС посредством системы связи V2X будут все виды автомобилей и общественного транспорта, поэтому заблаговременно до встречи со скорой машины будут готовы к тому, чтобы ее пропустить», - добавил Малкин.

Данная технология может стать частью повседневной жизни жителей России уже в 2025 году.

В ноябре подписано постановление, которое разрешает с 1 декабря 2018 года эксперимент по эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Первые беспилотники выйдут на улицы городов весной 2019 года и будут оснащены литерой «А», указывающей на «Автономное вождение». Также тестирование автоматизированных автомобилей с технологией V2X пройдет на скоростной трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург.