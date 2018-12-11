РИАМО - 11 дек. За прошедшие сутки в Москве выпало 4 миллиметра осадков, что составляет более 7% от месячной нормы осадков в декабре, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За 24 часа в Москве на ВДНХ выпало 4 миллиметра, из них за последние 12 часов 3 миллиметра. Так как температура у нас была положительная, даже ночью у нас была фактически плюсовая температура, снег был мокрый. Днем будет еще теплее, поэтому мокрый снег будет таять», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в течение текущего дня в Москве ожидается незначительное выпадение осадков. Также в столице до пятницы местами будет проходить небольшой мокрый снег.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, среднемесячная климатическая норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.