РИАМО - 11 дек. На участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановили движение поездов после второго за утро сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около часа назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут. Второй сбой произошел в 09:06, движение поездов полностью останавливали на участке от «Орехова» до «Автозаводской».

«Движение на участке Замоскворецкой линии (2) от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

С увеличенными интервалами все еще следуют составы на Таганско-Краснопресненской линии от «Котельников» в центр.