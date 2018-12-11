РИАМО - 11 дек. На участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановили движение поездов после второго за утро сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около часа назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут. Второй сбой произошел в 09:06, движение поездов полностью останавливали на участке от «Орехова» до «Автозаводской».
С увеличенными интервалами все еще следуют составы на Таганско-Краснопресненской линии от «Котельников» в центр.
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