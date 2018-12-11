РИАМО - 11 дек. Камеры на столичных дорогах в конце декабря начнут автоматически определять марки машин, это позволит избежать ошибок при отправке штрафов нарушителям ПДД, пишет во вторник газета «Известия».

«Сегодня камеры сами вычисляют только госномер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных Госавтоинспекции его сверяют вручную. Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья», а также найти угонщиков», - говорится в сообщении.

К Новому году предполагается завершить создание нейросети, которая будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц.

Нейросеть создадут с помощью программы, которая сможет распознавать типы, марки, модели и номера машин. Конкурс на разработку выиграло ООО «Стандартпроект». За данный проект организация получит 189,2 миллиона рублей. А лицензия на платформу для анализа транспортных потоков от поставщика VisionLabs будет стоить 25,7 миллиона рублей.

Как пояснил сотрудник ЦОДД, после установки нового программного обеспечения на камеры процесс сопоставления номера и марки будет проходить автоматически, нейросеть сама станет сверять номера с базой. Если марка не соответствует регистрационным знакам, то информация будет передаваться на дополнительную проверку. Если не выявится технической ошибки, то материал отдадут в Госавтоинспекцию.

В ЦОДД подчеркнули, что данные меры помогут исключить ситуации, когда камера неверно распознает регистрационный знак, и штраф получает не тот, кто нарушил правила. Кроме того, легче будет вычислить подмену госномеров.

«Технология в первую очередь будет помогать определять массовые нарушения на дорогах, такие как превышение скорости или пересечение двойной сплошной», - добавляется в материале.

Нейросеть будет распознавать 103 самые популярные в Московском регионе марки авто. На них приходится около 95% всех зафиксированных камерами машин. Система сможет считывать и марки премиум-класса, а также те, которые давно не выпускаются — например, «Москвич».