РИАМО - 11 дек. Движение поездов приостановили от станции «Орехово» до «Автозаводской» на Замоскворецкой линии столичного метро, ранее на южном участке данной линии были дважды зафиксированы сбои в движении, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около часа назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут. Второй сбой произошел в 09:06.

«На Замоскворецкой линии (2) от «Орехова» до «Автозаводской» временно нет движения поездов. Делаем все, чтобы поехать как можно скорее», - говорится в сообщении.

Также с увеличенными интервалами следуют составы на Таганско-Краснопресненской линии от «Котельников» в центр.