РИАМО - 11 дек. Движение поездов приостановили от станции «Орехово» до «Автозаводской» на Замоскворецкой линии столичного метро, ранее на южном участке данной линии были дважды зафиксированы сбои в движении, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.
Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около часа назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут. Второй сбой произошел в 09:06.
Также с увеличенными интервалами следуют составы на Таганско-Краснопресненской линии от «Котельников» в центр.
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