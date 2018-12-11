РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. Жилой 11-секционный дом на 259 квартир в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в Красногорске планируют достроить в третьем квартале 2019 года, Главгосстройнадзор проверил ход строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил плановую проверку строительства жилого дома №20 (корпуса 1, 2, 3, 4) в составе ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске. Планируемый срок завершения работ в соответствии с действующим разрешением на строительство – III квартал 2019 года», – говорится в сообщении.

Застройщиком объекта выступил ООО «Саб-Урбан».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству монолитного каркаса и наружной кладке стен», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту площадь 11-секционного дома переменной этажности (от 4 до 8 этажей) составляет 20 659 квадратных метров. Корпуса 1, 2, 3, 4 дома №20 рассчитаны на 259 квартир, среди которых 114 однокомнатных, 100 двухкомнатных, 39 трехкомнатных и 6 четырехкомнатных квартир. Общая площадь квартир 12 200 квадратных метров.

«На прилегающей территории будет выполнено благоустройство с учетом требований доступности для маломобильных групп населения», – заключается в сообщении.