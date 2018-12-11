РИАМО - 11 дек. Уже около семи минут поезд метро стоит в тоннеле между станциями «Кантемировская» и «Каширская» Замоскворецкой линии столичной поземки, передает во вторник корреспондент РИАМО.

По громкой связи в вагоне уже два раза объявляли, что поезд будет отправлен через 5 минут.

Народ мрачно шутит. Душно, вентиляция не работает, открыли окно - стало посвежее. Пассажиры звонят и сообщают собеседникам, что в метро коллапс.

После семи минут ожидания поезд поехал. Но вскоре снова остановился в тоннеле.

Ранее в в Twitter-аккаунте московской подземки сообщалось, что на южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр увеличены интервалы движения поездов.