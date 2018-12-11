РИАМО - 11 дек. На Замоскворецкой линии столичного метро произошел второй за утро сбой в движении поездов, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«На южном участке Замоскворецкой линии (2) по направлению в центр увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.

Первый сбой на южном участке «зеленой» ветки произошел около часа назад, тогда поезда ввели в график в течение 10-15 минут.

Также с увеличенными интервалами следуют составы на Таганско-Краснопресненской линии.