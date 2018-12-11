РИАМО - 11 дек. На юго-востоке Москвы в результате столкновения автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей пострадали два человека, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На Рязанском проспекте, недалеко от МКАД столкнулись рейсовый автобус, грузовик и два легковых автомобиля. Пострадали двое: пассажир автобуса и водитель легковой машины», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в понедельник, 10 декабря. В результате происшествия движение в районе ДТП было ограничено.