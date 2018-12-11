РИАМО - 11 дек. Полицейские изъяли у местного жителя в подмосковных Котельниках свыше 3 килограммов марихуаны при обыске квартиры, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Сосновой в Котельниках задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в хранении наркотиков.

«При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, массой более 5 граммов. Кроме того, в ходе обыска квартиры задержанного в шкафу обнаружены и изъяты два пластиковых контейнера с веществом растительного происхождения внутри», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в результате химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 3 килограммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.