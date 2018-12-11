РИАМО – 11 дек. В столице из-за строительных работ до 15 февраля нельзя проехать по участку Проектируемого проезда №1214, а также в связи с проведением мероприятия часть улицы Александра Солженицына до Таганской площади будет перекрыта 11 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи со строительными работами близ станции МЦК «Ростокино» до 15 февраля полностью перекрыт участок Проектируемого проезда №1214 от дома 202 до дома 220б, строения 1, по проспекту Мира», - говорится в сообщении.

Кроме того, 11 декабря с 13:30 до 15:30 будет полностью перекрыта часть улицы Александра Солженицына от Большого Факельного переулка до Таганской площади. Движение здесь ограничивают в связи с проведением мероприятия.